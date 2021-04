Fonseca “Il mio futuro adesso non conta. Infortuni? Si gioca troppo” (Di sabato 10 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Non è importante il mio futuro, sono solo focalizzato sul presente. Quel che conta in questo momento è la Roma. Un tecnico esperto di calcio italiano nel mio staff? Non l’ho mai pensato”. Queste le parole nella conferenza stampa pre Roma-Bologna di Paulo Fonseca che liquida le domande sul suo futuro da tecnico giallorosso. “Gli Infortuni muscolari? E’ un problema di tutte le squadre che giocano tante partite e che hanno giocatori in Nazionale – prosegue il tecnico portoghese – Quello che succede alla Roma succede in tanti grandi club. E’ un calendario congestionato con tante partite, in questo momento si nota di più. E’ un problema che dobbiamo affrontare. Guardiola ne parla sempre, i giocatori non sono macchine”. E sulla ... Leggi su ildenaro (Di sabato 10 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Non è importante il mio, sono solo focalizzato sul presente. Quel chein questo momento è la Roma. Un tecnico esperto di calcio italiano nel mio staff? Non l’ho mai pensato”. Queste le parole nella conferenza stampa pre Roma-Bologna di Pauloche liquida le domande sul suoda tecnico giallorosso. “Glimuscolari? E’ un problema di tutte le squadre cheno tante partite e che hannotori in Nazionale – prosegue il tecnico portoghese – Quello che succede alla Roma succede in tanti grandi club. E’ un calendario congestionato con tante partite, in questo momento si nota di più. E’ un problema che dobbiamo affrontare. Guardiola ne parla sempre, itori non sono macchine”. E sulla ...

Advertising

Ansa_ER : Fonseca 'conta la Roma, non il mio futuro'. 'Mkhitaryan sarà convocato, Smalling e Spinazzola no' #ANSA - _SiGonfiaLaRete : #Roma, #Fonseca: “La partita che arriva è sempre la più importante. Conta la Roma, non il mio futuro” - AnsaRomaLazio : Fonseca 'conta la Roma, non il mio futuro'. 'Mkhitaryan sarà convocato, Smalling e Spinazzola no' #ANSA - nestquotidiano : Fonseca “Il mio futuro adesso non conta. Infortuni? Si gioca troppo” - IlModeratoreWeb : Fonseca “Il mio futuro adesso non conta. Infortuni? Si gioca troppo” - -