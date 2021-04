Emilio Fede ricoverato al San Raffaele di Milano: è in condizioni critiche (Di sabato 10 aprile 2021) Emilio Fede è stato ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano: secondo quanto riportato da “Il Messaggero” le sue condizioni di salute sarebbero critiche. Emilio Fede (screenshot video)Tornano a preoccupare le condizioni di salute di Emilio Fede. Come reso noto dal quotidiano Il Messaggero, l’ex direttore del Tg4 è stato ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano. Fede, che ha 89 anni, lo scorso dicembre era già stato ricoverato dopo essere risultato positivo al Covid, ma dopo un periodo di convalescenza al residence dell’Ospedale del Mare di Napoli, si era poi ripreso dal contagio. ... Leggi su ck12 (Di sabato 10 aprile 2021)è statoall’ospedale Sandi: secondo quanto riportato da “Il Messaggero” le suedi salute sarebbero(screenshot video)Tornano a preoccupare ledi salute di. Come reso noto dal quotidiano Il Messaggero, l’ex direttore del Tg4 è statoall’ospedale Sandi, che ha 89 anni, lo scorso dicembre era già statodopo essere risultato positivo al Covid, ma dopo un periodo di convalescenza al residence dell’Ospedale del Mare di Napoli, si era poi ripreso dal contagio. ...

Advertising

pisto_gol : Come direbbe Emilio Fede...@ODG_CNOG se ci siete battete un colpo ?? - fanpage : Ultim'ora Emilio Fede ricoverato in gravi condizioni al San Raffaele: - HuffPostItalia : Emilio Fede ricoverato al San Raffaele: 'Il suo fisico è provato' - PaolaTacconi : RT @fattoquotidiano: “Emilio Fede ricoverato in gravi condizioni all’ospedale San Raffaele di Milano” - mmanca : RT @HuffPostItalia: Emilio Fede ricoverato al San Raffaele: 'Il suo fisico è provato' -