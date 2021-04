(Di sabato 10 aprile 2021) Mai guardarsi indietro, anzi. Meglio puntare sempre in. Robertocarica ile parla di scudetto.vistato da La Gazzetta dello Sport , il grande ex anche dei rossoneri ha presentato la sfidadel Diavolo in programma questa sera al Tardini contro il Parma soffermandosi anchea lotta al Tricolore tra le due ...

Advertising

_i_n_d_i_o_ : RT @impusino: 'Credici, credici, credici, credici sempre'(cit.) - ItaSportPress : Donadoni ci crede: 'Il Milan punti in alto. Può ancora guadagnare punti sull'Inter...' - - BBilanShit : RT @impusino: 'Credici, credici, credici, credici sempre'(cit.) - impusino : 'Credici, credici, credici, credici sempre'(cit.) -

Ultime Notizie dalla rete : Donadoni crede

Inter Dipendenza

carica il Milan 'Entrambe si giocano tantissimo. Il Milan deve assolutamente tenere il passo Champions, per il Parma è fondamentale aggiungere punti salvezza', ha dettoriguardo al ...Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Robertomotiva il Milan a poche ore dal match del Tardini contro il Parma. I rossoneri sono ora chiamati a tenere a distanza le inseguitrici per un posto in Champions League: 'Sarà un ulteriore test, ...Mai guardarsi indietro, anzi. Meglio puntare sempre in alto. Roberto Donadoni carica il Milan e parla di scudetto. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il grande ex anche dei rossoneri ha ...Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Roberto Donadoni motiva il Milan a poche ore dal match del Tardini contro il Parma.