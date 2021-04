Da lunedì tutta la Liguria è arancione: riprendono le scuole, i servizi di Amt (Di sabato 10 aprile 2021) Club aperto nonostante le restrizioni anti - covid: 17 persone sanzionate, locale chiuso 10 aprile 2021 Allerta meteo gialla in Liguria: le previsioni 10 aprile 2021 La Liguria da lunedì 12 aprile ... Leggi su genovatoday (Di sabato 10 aprile 2021) Club aperto nonostante le restrizioni anti - covid: 17 persone sanzionate, locale chiuso 10 aprile 2021 Allerta meteo gialla in: le previsioni 10 aprile 2021 Lada12 aprile ...

Advertising

SkyTG24 : Nuovi colori regioni, da lunedì 12 quasi tutta Italia in arancione: solo 4 zone rosse - serres53 : RT @ultimenotizie: Da lunedì a #SanMarino le prenotazioni per le vaccinazioni anti Covid saranno aperte a tutta la popolazione maggiorenne.… - Susannaisoni1 : RT @ultimenotizie: Da lunedì a #SanMarino le prenotazioni per le vaccinazioni anti Covid saranno aperte a tutta la popolazione maggiorenne.… - AnnaxLGxTS : RT @ultimenotizie: Da lunedì a #SanMarino le prenotazioni per le vaccinazioni anti Covid saranno aperte a tutta la popolazione maggiorenne.… - REstaCorporate : RT @ultimenotizie: Da lunedì a #SanMarino le prenotazioni per le vaccinazioni anti Covid saranno aperte a tutta la popolazione maggiorenne.… -

Ultime Notizie dalla rete : lunedì tutta Un parcheggio per Montarioso MONTERIGGIONI - Lunedì prossimo 12 aprile inizieranno i lavori per la realizzazione di un parcheggio pubblico vicino ... La piattaforma stradale sarà a doppio senso di marcia per tutta l'estensione del ...

Da lunedì tutta la Liguria è arancione: riprendono le scuole, i servizi di Amt ... 17 persone sanzionate, locale chiuso 10 aprile 2021 Allerta meteo gialla in Liguria: le previsioni 10 aprile 2021 La Liguria da lunedì 12 aprile sarà tutta in zona arancione , comprese le province ...

Vaccini Lombardia, tra gli insegnanti in coda: «Siamo qui per i nostri studenti» Corriere della Sera MONTERIGGIONI -prossimo 12 aprile inizieranno i lavori per la realizzazione di un parcheggio pubblico vicino ... La piattaforma stradale sarà a doppio senso di marcia perl'estensione del ...... 17 persone sanzionate, locale chiuso 10 aprile 2021 Allerta meteo gialla in Liguria: le previsioni 10 aprile 2021 La Liguria da12 aprile saràin zona arancione , comprese le province ...