Covid: nuova ordinanza di Figliuolo per dare priorità a over 80 e fragili (Di sabato 10 aprile 2021) Il commissario straordinario all'emergenza Coronavirus, Francesco Paolo Figliuolo, ha firmato una nuova ordinanza che stabilisce l'ordine di priorità per quanto riguarda le vaccinazioni contro il Covid nel nostro Paese. Tale ordinanza è arrivata a seguito del discorso del premier Mario Draghi che qualche giorno fa aveva dichiarato «smettetela di vaccinare i giovani, queste platee di operatori sanitari che si allargano…con che coscienza un giovane si fa vaccinare e salta la lista sapendo che lascia esposto una persona che ha più di 65 anni o una persona fragile?». nuova ordinanza di Figliuolo: vaccini prima a over 80 e fragili Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario ... Leggi su ultimora.news (Di sabato 10 aprile 2021) Il commissario straordinario all'emergenza Coronavirus, Francesco Paolo, ha firmato unache stabilisce l'ordine diper quanto riguarda le vaccinazioni contro ilnel nostro Paese. Taleè arrivata a seguito del discorso del premier Mario Draghi che qualche giorno fa aveva dichiarato «smettetela di vaccinare i giovani, queste platee di operatori sanitari che si allargano…con che coscienza un giovane si fa vaccinare e salta la lista sapendo che lascia esposto una persona che ha più di 65 anni o una persona fragile?».di: vaccini prima a80 eFrancesco Paolo, commissario straordinario ...

Advertising

Agenzia_Ansa : #Covid, firmata la nuova ordinanza del commissario #Figliuolo: per i #vaccini priorità agli over 80 e alle persone… - ladyonorato : Conclusioni della conferenza stampa di #Ema sui rischi del vaccino #AstraZeneca: le trombosi cerebrali fatali sono… - RegioneER : #Coronavirus, in #EmiliaRomagna nuova accelerazione: dalla prossima settimana si faranno almeno 30mila vaccinazioni… - GiornaleLORA : Palermo Covid 19. Nuova ordinanza divieto vendita alcoolici dalle 18.00 alle 05.00 - LavoriPubblici : La nuova distribuzione delle Regioni dal 12 aprile 2021: 17 in zona arancione e 4 in zona rossa #coronavirus… -