Covid | l’Asl Napoli 3 Sud | “Vaccinato oltre il 70% degli over 80”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 10 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiil 71,19%80 e il 76,65%appartenenti al personale della scuola dell’obbligo che ne hanno fatto richiesta. La percentuale cala al 7,79% per le persone comprese tra 70 e 79 anni. Questi i numeri, aggiornati alle 15 di venerdì 9 aprile, della ‘Asl3 Sud, con sede a Torre del Greco (), e che comprende 54 comuni della provincia di, con una popolazione stimata di poco più di un milione di abitanti. Stando ai dati, finora tra le categorie a cui è stata data la possibilità di iscriversi in piattaforma, le adesioni sono state 174.336 (alle quali vanno aggiunte quelle appartenenti al campo sanitario, non disponibili): le prime dosi somministrate sono state 98.227, mentre i ...