Covid, in un anno calano reati ma aumentano femminicidi e delitti informatici (Di sabato 10 aprile 2021) Nell'anno segnato dalla pandemia di Covid-19 in Italia si registra un calo significativo dei reati, ma aumentano gli omicidi che hanno come vittime le donne e i reati informatici. È il quadro che emerge dai dati forniti dalla Polizia di Stato in occasione della ricorrenza dei 169 anni del Corpo. Ieri il capo della Polizia, Lamberto Giannini, ha incontrato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella che oggi in un messaggio ha detto: "In occasione del 169° anniversario di fondazione, desidero esprimere a tutti gli appartenenti alla Polizia di Stato i sentimenti di gratitudine e di riconoscenza dell'intero Paese per l'opera svolta a presidio delle libertà democratiche e della legalità, da ultimo nel delicato contesto dell'emergenza sanitaria".

