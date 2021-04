**Covid: in Lombardia 2.974 nuovi casi e 81 vittime** (Di sabato 10 aprile 2021) Milano, 10 apr. (Adnkronos) - In Lombardia si registrano da ieri 2.974 nuovi positivi al Covid19, mentre le vittime delle ultime 24 ore sono state 81, portando il totale dei morti da inizio pandemia a 31.676. Il rapporto positivi sul totale dei tamponi è pari al 5,6%, in calo dal 5,8% della vigilia. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 10 aprile 2021) Milano, 10 apr. (Adnkronos) - Insi registrano da ieri 2.974positivi al Covid19, mentre le vittime delle ultime 24 ore sono state 81, portando il totale dei morti da inizio pandemia a 31.676. Il rapporto positivi sul totale dei tamponi è pari al 5,6%, in calo dal 5,8% della vigilia.

