Confartigianato FVG | ampliare orari aperture per estetiste e parrucchieri

Leggi su udine20

(Di sabato 10 aprile 2021) Lettera diFvg a tutti i Comuni, per chiedere l’estensione dell’o di apertura delle attività del gruppo benessere, al fine di diluire gli appuntamenti, e l’esenzione o la riduzione al minimo di Tari, Tosap, Imu. In Friuli Venezia Giulia le imprese del gruppo benessere appartengono per il 91,5% al mondo artigiano. Ha raggiunto quota 50mila la petizione online di Acconciatori ed Estetisti per abolire la loro chiusura in zona rossa prevista dal decreto del 2 marzo. «Il passaggio in zona arancione del Friuli Venezia Giulia rappresenta un passo importante verso un processo di normalizzazione della vita e delle attività produttive che è necessario, seppur con tutte le cautele necessarie per salvaguardare la salute, ai fini della tenuta del sistema». Il presidente diFvg, Graziano Tilatti, plaude ...