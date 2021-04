Ciclismo | incidente per Filippo Pozzato | “Un camion mi stava per investire”

Leggi su oasport

(Di sabato 10 aprile 2021) Paura pervittima di unstradale mentre in giro con la sua bici. L’ex ciclista ha raccontato l’episodio, che avrebbe potuto avere conseguenze molto gravi, attraverso i suoi canali social. Il vincitore della Milano-Sanremo del 2006 ha chiesto maggiore attenzione a tutti gli automobilisti. “Purtroppo oggi mentre ero in bici nelle strade venete, per schivare unche ha invaso la mia corsia durante la discesa, son uscito fuori strada cadendo a terra – scrivesui social – Fortunatamente non ho riportato nessuna conseguenza grave se non qualche botta e graffio. Ringrazio tutti coloro che mi hanno scritto e si sono preoccupati per me“. L’ex ciclista esige maggiore rispetto per i ciclisti da parte di tutti coloro i quali usufruiscono: “Vorrei però rinnovare a tutti ...