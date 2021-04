**Calcio: Serie A, Parma-Milan 1-3** (Di sabato 10 aprile 2021) Parma, 10 apr. – (Adnkronos) – Il Milan batte 3-1 il Parma nell’anticipo della 30/a giornata disputato allo stadio ‘Tardini’ della città emiliana. Per i rossoneri a segno Rebic all’8?, Kessié al 44? e Leao al 95?, rete della bandiera per i ducali di Gagliolo al 66?. Gli ospiti restano in dieci dal 60? per l’espulsione di Ibrahimovic per proteste. In classifica i rossoneri salgono a quota 63, a -8 dall’Inter capolista, mentre gli emiliani restano penultimi con 20 punti. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 10 aprile 2021), 10 apr. – (Adnkronos) – Ilbatte 3-1 ilnell’anticipo della 30/a giornata disputato allo stadio ‘Tardini’ della città emiliana. Per i rossoneri a segno Rebic all’8?, Kessié al 44? e Leao al 95?, rete della bandiera per i ducali di Gagliolo al 66?. Gli ospiti restano in dieci dal 60? per l’espulsione di Ibrahimovic per proteste. In classifica i rossoneri salgono a quota 63, a -8 dall’Inter capolista, mentre gli emiliani restano penultimi con 20 punti. L'articolo CalcioWeb.

Advertising

SkySport : Classifica dei punti in trasferta in campionato, il Milan è primo in Europa - Gazzetta_it : Juve, la suggestione tridente con CR7, Dybala e Morata. Ma a Chiesa non si può rinunciare #Juventus - Gazzetta_it : #Milan, fiducia a #Pioli: resterà anche senza #Champions - AaronHLandau : RT @Eurosport_IT: Milan batte il Parma con Rebic, Kessiè e Leao. Ibra espulso... e che fatica!??????? ? - givetwit67 : RT @PinoFrisoli: Il 5 aprile 1977 la Rai trova l'accordo con la Lega Calcio che permette, da domenica 10 aprile, giorno di Pasqua, al secon… -

Ultime Notizie dalla rete : **Calcio Serie Parma - Milan 1 - 3 tabellino: sintesi, statistiche, marcatori PARMA - Vittoria esterna del Milan sul campo del Parma . Vantaggio rossonero con Rebic , prima dell'intervallo il raddoppio di Kessie . Nella ripresa, rosso a Ibra per proteste, il Parma accorcia con ...

Ibrahimovic espulso in Parma - Milan: ecco cosa è accaduto Milan Tutte le notizie sulla squadra

CALCIO. SERIE A, CLASSIFICA E PROSSIMO TURNO TV Sette Benevento Milan, espulso Ibra ma il Milan stende il Parma 3-1 Il Milan si impone per 3-1 in casa del Parma nel secondo anticipo della 30/a giornata di Serie A. I gol al 9' di Rebic, al 43' di Kessie, al 65' di Gagliolo e al 95' di Leao. Espulso nella ripresa ...

Serie A, Highlights Parma-Milan: gol e azioni salienti | Video Ma è del Parma la vera occasione al 50?. Doppio intervento miracoloso di Donnarumma che smanaccia prima su un colpo di testa di Conti e poi su Pellè, che a botta sicura calcia in porta ma trova la ...

PARMA - Vittoria esterna del Milan sul campo del Parma . Vantaggio rossonero con Rebic , prima dell'intervallo il raddoppio di Kessie . Nella ripresa, rosso a Ibra per proteste, il Parma accorcia con ...Milan Tutte le notizie sulla squadraIl Milan si impone per 3-1 in casa del Parma nel secondo anticipo della 30/a giornata di Serie A. I gol al 9' di Rebic, al 43' di Kessie, al 65' di Gagliolo e al 95' di Leao. Espulso nella ripresa ...Ma è del Parma la vera occasione al 50?. Doppio intervento miracoloso di Donnarumma che smanaccia prima su un colpo di testa di Conti e poi su Pellè, che a botta sicura calcia in porta ma trova la ...