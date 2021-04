Cagliari, Semplici: “Non potremo aspettare dietro l’Inter. In attacco la scelta cade…” (Di sabato 10 aprile 2021) Il tecnico del Cagliari Leonardo Semplici è intervenuto in conferenza stampa per presentare il lunch match di domani contro l'Inter. Queste le sue parole, riportate da La Nuova Sardegna: "Dobbiamo fare una partita di grande sacrificio. Ci saranno dei momenti in cui soffriremo, ma quel che conta sarà cercare di controbattere le qualità grandi dell'Inter, con le nostre qualità. Chiaro che se aspettiamo dietro uno squadrone come quello di Conte non sarebbe la miglior cosa. Servirà l'equilibrio, difendere e ribaltare l'azione per cercare le occasioni da gol".Sull'atteggiamento difensivo: "È vero che contro lo Spezia e contro il Verona qualcosa è stata sbagliata in occasione dei loro gol. Errori che sono però da attribuire non solo al riparto arretrato. Che si fa? Si cambiano 4-5 giocatori? Non è possibile, bisogna provare a migliorare per ... Leggi su itasportpress (Di sabato 10 aprile 2021) Il tecnico delLeonardoè intervenuto in conferenza stampa per presentare il lunch match di domani contro l'Inter. Queste le sue parole, riportate da La Nuova Sardegna: "Dobbiamo fare una partita di grande sacrificio. Ci saranno dei momenti in cui soffriremo, ma quel che conta sarà cercare di controbattere le qualità grandi dell'Inter, con le nostre qualità. Chiaro che se aspettiamouno squadrone come quello di Conte non sarebbe la miglior cosa. Servirà l'equilibrio, difendere e ribaltare l'azione per cercare le occasioni da gol".Sull'atteggiamento difensivo: "È vero che contro lo Spezia e contro il Verona qualcosa è stata sbagliata in occasione dei loro gol. Errori che sono però da attribuire non solo al riparto arretrato. Che si fa? Si cambiano 4-5 giocatori? Non è possibile, bisogna provare a migliorare per ...

