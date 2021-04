Avanti un altro, Carmen Di Pietro svela perché Paolo Bonolis l’ha voluta nel programma (Di sabato 10 aprile 2021) E’ ricominciato il fortunatissimo programma di Canale 5 “Avanti un altro” condotto, anche per questa edizione, da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. “Avanti un altro”, è un programma che, nonostante non abbia mai cambiato la sua formula fin dagli esordi, non conosce stanchezza perché diverte e perché Paolo Bonolis , sullo stesso canovaccio, riesce a regalare ogni sera un programma diverso. Mancava da un po’ il programma e il suo ritorno è stato accolto con un grandissimo entusiasmo. Qualche tempo fa, nella trasmissione di Rai Tre, Tv Talk condotta dal bravissimo giornalista Massimo Bernardini, era stato detto che Bonolis, a volte, ... Leggi su baritalianews (Di sabato 10 aprile 2021) E’ ricominciato il fortunatissimodi Canale 5 “un” condotto, anche per questa edizione, dae Luca Laurenti. “un”, è unche, nonostante non abbia mai cambiato la sua formula fin dagli esordi, non conosce stanchezzadiverte e, sullo stesso canovaccio, riesce a regalare ogni sera undiverso. Mancava da un po’ ile il suo ritorno è stato accolto con un grandissimo entusiasmo. Qualche tempo fa, nella trasmissione di Rai Tre, Tv Talk condotta dal bravissimo giornalista Massimo Bernardini, era stato detto che, a volte, ...

Advertising

RobertoBurioni : Siamo quasi a 300mila al giorno, non male. Se riusciamo a fare un altro passo in avanti arrivando ai 500mila siamo… - AmorosoOF : @stesimonc non ho mai fatto scelte commerciali...io ho sempre messo avanti altro e oggi sono felice di come ho sempre visto questa vita!???? - DarmianOfficial : Altro passo in avanti!! +3 ????? Felice Pasqua a tutti ?? @Inter #ForzaInter #BolognaInter #SerieA - Frances44314287 : #Buongiorno inizia un altro fine settimana vorremmo tenerci per mano con chi amiamo vorremmo abbracciarlo forte ma… - pipluppp_ : RT @boysxsavedme: spoiler larry • • • • • • • • • • • • liam e niall non campano grazie ai larry, hanno le loro carriere da solisti da port… -