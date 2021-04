Autismo e indipendenza, Andrea e il suo traguardo incredibile: ora vive da solo (Di sabato 10 aprile 2021) Andrea è un ragazzo autistico e Franco è il papà, che ha stravolto la sua vita per dedicarla al figlio e all'Autismo. 'Le Iene' sono andate a incontrarli, a distanza di 10 anni, per scoprire i passi ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 10 aprile 2021)è un ragazzo autistico e Franco è il papà, che ha stravolto la sua vita per dedicarla al figlio e all'. 'Le Iene' sono andate a incontrarli, a distanza di 10 anni, per scoprire i passi ...

Ultime Notizie dalla rete : Autismo indipendenza Autismo e indipendenza, Andrea e il suo traguardo incredibile: ora vive da solo Andrea è un ragazzo autistico e Franco è il papà, che ha stravolto la sua vita per dedicarla al figlio e all'autismo. 'Le Iene' sono andate a incontrarli, a distanza di 10 anni, per scoprire i passi da gigante che ha fatto. Andrea ora vive da solo: cucina, fa la spesa al supermercato, pulisce in assoluta ...

Dopo 8 mesi Carlos torna a casa: La storia del ragazzo fotografo "special" che ha vinto il lockdown ... per proseguire verso la socializzazione e l'indipendenza. Inoltre, Carlos seguirà il progetto nazionale 'Liberi di scegliere', che ha lo scopo di portare i ragazzi che soffrono di autismo ad avere ...

Risotti e nuove leggi Anche Cracco e Bottura contro l’omotransfobia Come il supporto di Massimo Bottura a questo stesso argomento o allo studio del problema dell’autismo. Non si può che ringraziarli ... ma per mantenere l’indipendenza abbiamo anche bisogno dell’aiuto ...

