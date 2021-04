Amici, Rudy Zerbi e Arisa all’ultimo sangue: dura replica della cantante per le parole su Raffaele (Di sabato 10 aprile 2021) Ad Amici gli scontri non si consumano solo sul palcoscenico, ma anche (e soprattutto) tra gli insegnanti. Come di consueto non poteva mancare l’ennesima lite tra Rudy Zerbi e Arisa, con il conduttore radiofonico che le tenta tutte per far saltare i nervi alla cantante. Quello che fa davvero scaldare Arisa, però, è quanto detto da Rudy Zerbi su Raffaele, allievo della scuola di Amici, che si confronta con Deddy durante la sfida. Amici, Rudy Zerbi senza freni contro le insegnanti Rudy Zerbi sa come far innervosire le altre insegnanti della scuola di Amici, come ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 10 aprile 2021) Adgli scontri non si consumano solo sul palcoscenico, ma anche (e soprattutto) tra gli insegnanti. Come di consueto non poteva mancare l’ennesima lite tra, con il conduttore radiofonico che le tenta tutte per far saltare i nervi alla. Quello che fa davvero scaldare, però, è quanto detto dasu, allievoscuola di, che si confronta con Deddynte la sfida.senza freni contro le insegnantisa come far innervosire le altre insegnantiscuola di, come ...

kareman_2108 : RT @FrancescoLaRan2: Ditemi che non sono l’unico... #Amici2021 #rudy #amici #perlablu #10aprile #amici20 #ElClasico @RudyZerbi @ARISA_OFFI… - Cicia61552843 : RT @cvmxlls: “ma stai dicendo che i giudici sono cretini?” SÌ RUDY SÌ LO STO DICENDO DALLA PRIMA PUNTATA #amici #Amici2020 #Amici20 https:/… - Trashdeltrash2 : I giudici I giudici che che abbiamo avremmo voluto #Amici20 @RudyZerbi… - vikyscisci : non per dire ma io e @tuttocosintenso il sabato sera siamo tipo la cele e rudy ad amici - GianlucaPitzal1 : #amici Arisa che prende in giro Rudy... Da urlo -