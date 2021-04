Amici 2021, quarta puntata Serale in diretta – Enula e Tancredi allo scontro finale (Di sabato 10 aprile 2021) Maria De Filippi - Amici 2021 Il Serale di Amici 2021 continua con la quarta puntata e qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging del sabato sera, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che è accaduto nel corso della registrazione di giovedì (spoiler qui). Amici 2021: la diretta minuto per minuto della quarta puntata del Serale 21.24: Maria De Filippi entra in studio, saluta le squadre e accoglie i studio i tre giudici. Poi, con De Martino, ironizza sul look di Stash. E’ proprio il cantante a pescare la busta per stabilire chi dovrà dare il via alla gara: ancora la squadra Celentano-Zerbi. Prima ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 10 aprile 2021) Maria De Filippi -Ildicontinua con lae qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging del sabato sera, per seguire e aggiornare inminuto per minuto tutto ciò che è accaduto nel corso della registrazione di giovedì (spoiler qui).: laminuto per minuto delladel21.24: Maria De Filippi entra in studio, saluta le squadre e accoglie i studio i tre giudici. Poi, con De Martino, ironizza sul look di Stash. E’ proprio il cantante a pescare la busta per stabilire chi dovrà dare il via alla gara: ancora la squadra Celentano-Zerbi. Prima ...

Advertising

VittorioSgarbi : Il PD nel Lazio sistema gli amici. - repubblica : Arrestato il sindaco di Opera: mascherine per le Rsa distribuite a parenti e amici e appalti truccati - fanpage : Ironia eccessiva da parte della piattaforma o mossa scherzosa legata allo show LOL? #Amici20 - phoenixboy__ : Settembre 2021, una leggera brezza inizia a infreddolire le ultime giornate estive. Cammini per strada ascoltando M… - helloimde : Il 2021 è l’anno in cui i sabato sera li passo a vedere Amici per la prima volta in vita mia mentre mi ritrovo a ca… -