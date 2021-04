Xbox Game Pass integrato su Steam? L' indiscrezione arriva su YouTube

(Di venerdì 9 aprile 2021) Lo scenario che andiamo a delineare è molto interessante, ma chiaramente prendetelo molto con le pinze: si tratta di un'lanciata online da un opinionista videoludico molto noto, ma senza dati di fatto a convalidarla minimamente. Lor Tyler McVicker, durante una sessione di Q&A a tema Valve in cui gli vengono poste quesiti sul futuro della compagnia da parte dei suoi utenti, lancia il sasso: Valve vorrebbe integraresu. Trovate l'affermazione al minuto 31:10 del video: alla domanda "Valve sta considerando un sistema in abbonamento in stile?" risponde "Valve sta cercando di portare ilsu. ...boom!" Leggi altro...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Xbox Game

...e Nintendo, ve le elenchiamo: - Ricariche per PlayStation Store - Abbonamenti PlayStation Plus e PlayStation Now - Ricariche per Marketplace- AbbonamentiPass,Pass Ultimate e ...Se c'è una cosa su cui Microsoft va elogiata più di tutte le compagnie videoludiche in questi ultimi anni, è sui servizi dedicati al mondo del gaming. ConPass prima, e xCloud dopo, la casa di Redmond è riuscita a riconquistare gran parte della fiducia che aveva perso durante i primi anni della scorsa generazioneOne. Con servizi già così ...Secondo un rumor che sta circolando in rete in queste ore, Valve starebbe cercando di portare Xbox Game Pass su Steam.Lo scenario che andiamo a delineare è molto interessante, ma chiaramente prendetelo molto con le pinze: si tratta di un'indiscrezione lanciata online da un opinionista videoludico molto noto, ma senza ...