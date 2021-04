UOMINI E DONNE oggi, 9 aprile: la dama ISABELLA al centro della scena (Di venerdì 9 aprile 2021) Ultima puntata settimanale per UOMINI e DONNE; scopriamo cosa è successo oggi (9 aprile). Si parte da Gemma Galgani; dopo la messa in onda di un riassunto delle puntate precedenti e del suo solito sfogo con la redazione, vediamo una sorta di esterna tra lei e Nicola Vivarelli. I due si ritrovano a parlare del periodo in cui loro si frequentavano e Gemma rivela a Nicola che lui è l’unico ad averla capita e compresa sino in fondo. Inoltre il Vivarelli suggerisce alla donna di andare con i piedi di piombo nelle relazioni, senza illudersi. Leggi anche: UOMINI e DONNE anticipazioni: GEMMA ancora protagonista indiscussa! A questo punto la donna entra in studio e ci tiene subito a chiarire di non nutrire più alcun interesse nei riguardi di Nicola, cosa che invece sostiene l’opinionista ... Leggi su tvsoap (Di venerdì 9 aprile 2021) Ultima puntata settimanale per; scopriamo cosa è successo(9). Si parte da Gemma Galgani; dopo la messa in onda di un riassunto delle puntate precedenti e del suo solito sfogo con la redazione, vediamo una sorta di esterna tra lei e Nicola Vivarelli. I due si ritrovano a parlare del periodo in cui loro si frequentavano e Gemma rivela a Nicola che lui è l’unico ad averla capita e compresa sino in fondo. Inoltre il Vivarelli suggerisce alla donna di andare con i piedi di piombo nelle relazioni, senza illudersi. Leggi anche:anticipazioni: GEMMA ancora protagonista indiscussa! A questo punto la donna entra in studio e ci tiene subito a chiarire di non nutrire più alcun interesse nei riguardi di Nicola, cosa che invece sostiene l’opinionista ...

