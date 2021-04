Uomini e Donne, anticipazioni del 9 aprile: Gemma disperata, Nicola la consola (Di venerdì 9 aprile 2021) Quinto appuntamento settimanale di Uomini e Donne Continua la programmazione settimanale di Uomini e Donne, il seguitissimo dating show di Maria De Filippi. Cosa accadrà nella nuova puntata in onda venerdì 9 aprile 2021? Gli spoiler forniti in rete dicono che oggi pomeriggio si partirà di nuovo con Gemma Galgani, da qualche settimana in crisi. La dama torinese sarà ancora delusa per il rifiuto di Roberto che in lei cerca solo amicizia. La 71enne metterà in discussione la sua presenza nel programma di Canale 5, quindi a consolarla ci penserà il suo ex Nicola Vivarelli. Il 26enne però, preciserà che non ha nessuna intenzione di tornare insieme a lei. Trono over: Gemma Galgani in crisi Le anticipazioni della puntata ... Leggi su kontrokultura (Di venerdì 9 aprile 2021) Quinto appuntamento settimanale diContinua la programmazione settimanale di, il seguitissimo dating show di Maria De Filippi. Cosa accadrà nella nuova puntata in onda venerdì 92021? Gli spoiler forniti in rete dicono che oggi pomeriggio si partirà di nuovo conGalgani, da qualche settimana in crisi. La dama torinese sarà ancora delusa per il rifiuto di Roberto che in lei cerca solo amicizia. La 71enne metterà in discussione la sua presenza nel programma di Canale 5, quindi arla ci penserà il suo exVivarelli. Il 26enne però, preciserà che non ha nessuna intenzione di tornare insieme a lei. Trono over:Galgani in crisi Ledella puntata ...

