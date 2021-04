Ultime Notizie Roma del 09-04-2021 ore 19:10 (Di venerdì 9 aprile 2021) Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno tornano in arancione Piemonte Lombardia Friuli Emilia Romagna e Toscana mentre la Sardegna d’arancio dovrebbe passare al Rosso resta in dubbio la Calabria Ora Rossa queste indicazioni che filtrano dal nuovo monitoraggio dell’istituto superiore di sanità Ministero della Salute serve una diminuzione del livello generale del rischio con quattro regioni Liguria Puglia Toscana in Valle D’Aosta livello alto e 15 moderato 8 regioni hanno l’indice RT superiore a 1 il tasto nazionale di occupazione interamente in cameretta sopra la soglia critica del 41% il ministro speranza sottolinea che le misure hanno prodotto una prima piegatura della curva ma il contesto è ancora complicato per cui dobbiamo essere molto prudenti e giovedì 15 aprile alle 12 il ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 9 aprile 2021)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno tornano in arancione Piemonte Lombardia Friuli Emiliagna e Toscana mentre la Sardegna d’arancio dovrebbe passare al Rosso resta in dubbio la Calabria Ora Rossa queste indicazioni che filtrano dal nuovo monitoraggio dell’istituto superiore di sanità Ministero della Salute serve una diminuzione del livello generale del rischio con quattro regioni Liguria Puglia Toscana in Valle D’Aosta livello alto e 15 moderato 8 regioni hanno l’indice RT superiore a 1 il tasto nazionale di occupazione interamente in cameretta sopra la soglia critica del 41% il ministro speranza sottolinea che le misure hanno prodotto una prima piegatura della curva ma il contesto è ancora complicato per cui dobbiamo essere molto prudenti e giovedì 15 aprile alle 12 il ...

