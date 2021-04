Tumori: al via “Progetto donna” alla Federico II di Napoli (Di venerdì 9 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“In questo momento in cui la pandemia continua a correre e i contagi non diminuiscono o restano stabili, al di là delle problematiche legate ai piani vaccinali troppo spalmati nel tempo e alle restrizioni a mio avviso inadeguate, la chirurgia plastica continua a fare il suo dovere operando a livello di sistema sanitario nazionale sulle patologie che non possono fermarsi di fronte all’emergenza sanitaria e cioè i Tumori”. Lo sottolinea in una nota, Francesco D’Andrea, direttore del dipartimento di chirurgia plastica presso l’azienda ospedaliera universitaria Federico II di Napoli, neo direttore “Progetto donna” della Breast Unit, percorso chirurgico riservato ai problemi della mammella femminile. “Insieme a tutto lo staff – prosegue D’Andrea – abbiamo messo in moto un ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 9 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“In questo momento in cui la pandemia continua a correre e i contagi non diminuiscono o restano stabili, al di là delle problematiche legate ai piani vaccinali troppo spalmati nel tempo e alle restrizioni a mio avviso inadeguate, la chirurgia plastica continua a fare il suo dovere operando a livello di sistema sanitario nazionale sulle patologie che non possono fermarsi di fronte all’emergenza sanitaria e cioè i”. Lo sottolinea in una nota, Francesco D’Andrea, direttore del dipartimento di chirurgia plastica presso l’azienda ospedaliera universitariaII di, neo direttore “” della Breast Unit, percorso chirurgico riservato ai problemi della mammella femminile. “Insieme a tutto lo staff – prosegue D’Andrea – abbiamo messo in moto un ...

