Toshiba, offerta del fondo CVC non sollecitata e ancora incompleta (Di venerdì 9 aprile 2021) (Teleborsa) – A due giorni dall’offerta da 20 miliardi di dollari per Toshiba, arrivata dal fondo d’investimento britannico CVC Capital Partners, i vertici del gruppo tecnologico giapponese sottolineano che la proposta d’acquisto è “preliminare e non vincolante” e “non è stata in nessun modo sollecitata o messa a punto da Toshiba”. L’offerta è “condizionata da diverse questioni, dal parere delle Autorità Antitrust competenti alla legge giapponese sul commercio estero, fino al nodo del finanziamento”, ha sottolineato il presidente di Toshiba, Osamu Nagayama. In particolare, “non è previsto che l’operazione proposta sia finanziata soltanto da CVC, anzi, viene indicato che CVC cercherà assistenza presso investitori o istituzioni finanziarie e ci aspettiamo che il processo ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 9 aprile 2021) (Teleborsa) – A due giorni dall’da 20 miliardi di dollari per, arrivata dald’investimento britannico CVC Capital Partners, i vertici del gruppo tecnologico giapponese sottolineano che la proposta d’acquisto è “preliminare e non vincolante” e “non è stata in nessun modoo messa a punto da”. L’è “condizionata da diverse questioni, dal parere delle Autorità Antitrust competenti alla legge giapponese sul commercio estero, fino al nodo del finanziamento”, ha sottolineato il presidente di, Osamu Nagayama. In particolare, “non è previsto che l’operazione proposta sia finanziata soltanto da CVC, anzi, viene indicato che CVC cercherà assistenza presso investitori o istituzioni finanziarie e ci aspettiamo che il processo ...

Advertising

DividendProfit : Toshiba, offerta del fondo CVC non sollecitata e ancora incompleta - infoiteconomia : Toshiba: fondi Cvc lancia offerta, in giornata vertice gruppo - infoiteconomia : Toshiba | fondi Cvc lancia offerta | in giornata vertice gruppo - infoiteconomia : Toshiba: offerta di acquisizione da 15,3 mld di euro da Cvc - infoiteconomia : Toshiba | fondi Cvc lancia offerta | in giornata vertice gruppo Tokyo, 7 apr. -