Tina Cipollari gela Maria De Filippi | «La metterei in imbarazzo» | pubblico incredulo

«Il nostro rapporto è quello che si vede in tv: ci lega una profonda stima. Lei e tutto lo staff di 'Uomini e donne' sono la mia seconda famiglia». Così Tina Cipollari descrive il bel legame che ha con Maria De Filippi in un'intervista concessa al settimanale "Nuovo". La storica opinionista, tra i volti più amati del dating show di Canale 5, ha parlato della carriera, ma anche del suo privato. «Non mi sono mai montata la testa, ma sono sempre rimasta con i piedi per terra, a differenza di tante persone che per molto meno si sentono dive affermate. È stata a Maria a De Filippi a scoprirmi: ha avuto ...

