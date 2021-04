Terrance Miguel Hay | vita privata e curiosità sul “Padre Natura” di “Ciao Darwin”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 9 aprile 2021)Hay è il giovane modello che indosserà i panni di “” nella puntata di “” in onda stasera a partire dalle 21:30 su Canale 5. Nello show condotto da Paolo Bonolis si daranno battaglia Giovani VS Mature in una sfida tutta al femminile, che vedrà le due squadre capitanate dall’ex gieffina Giovanna Rigato (Giovani) e l’attrice Gloria Guida (Mature)Hay, la fidanzata Nato nel 1994 a Cape Town, ha studiato in un istituto maschile per la precisione al liceo de la Grey High School di Porth Elizabeth. Nella scuola tre le più rinomate del Paese si dedica molto spazio agli sport come hockey e rugby, discipline le quali viene fornita una formazione ai ragazzi. Successivamente continua il percorso di ...