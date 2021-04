Super Mario Bros, la copia del videogioco che vale più di una Bentley, una Rolls Royce e una Ferrari messe insieme (Di venerdì 9 aprile 2021) Quasi nessun altro videogioco è arrivato ad uno status leggendario come Super Mario Bros. L'idraulico italiano baffuto con salopette blu e un accento inconfondibile è conosciuto in tutto il mondo. Un segnale della sua popolarità: con oltre 295 milioni di titoli di Mario venduti è la serie di videogiochi è la più riuscita di tutte. E ora abbiamo un altro risultato eccezionale per Mario: durante un'asta della statunitense Heritage Auctions, una copia di Super Mario Bros è stata battuta per un prezzo incredibile, 660.000 dollari, l'equivalente di circa 560.000 euro. Un record mondiale. Più di mezzo milione di euro per un videogioco l nuovo detentore del record è una copia ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 9 aprile 2021) Quasi nessun altroè arrivato ad uno status leggendario come. L'idraulico italiano baffuto con salopette blu e un accento inconfondibile è conosciuto in tutto il mondo. Un segnale della sua popolarità: con oltre 295 milioni di titoli divenduti è la serie di videogiochi è la più riuscita di tutte. E ora abbiamo un altro risultato eccezionale per: durante un'asta della statunitense Heritage Auctions, unadiè stata battuta per un prezzo incredibile, 660.000 dollari, l'equinte di circa 560.000 euro. Un record mondiale. Più di mezzo milione di euro per unl nuovo detentore del record è una...

