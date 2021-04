“Stai ca****o fuori dal vaso!” Isola dei Famosi fuori controllo. La lite tra i naufraghi è violentissima (Di venerdì 9 aprile 2021) Sale la temperatura all’Isola dei Famosi. Le liti sono ormai all’ordine del giorno. Che la situazione si difficile e che la collaborazione ridotta a 0 lo si è capito una volta di più ieri quando Ilary Blasi è stata costretta a intervenire in favore dei naufraghi. “Cari naufraghi, in 15 edizioni di Isola dei Famosi non era mai capitato che i concorrenti non riuscissero a pescare nulla, motivo per cui è stato deciso di concedervi un insegnante di sostegno”, recita il comunicato. A cayo Cochinos è quindi arrivato Thomas, un pescatore del luogo che ha insegnato ai concorrenti a pescare con ami, lenze e reti. Sempre ieri Brando Giorgi ha radunato il gruppo per poi comunicare ai concorrenti dell’Isola dei Famosi la sua decisione di Isolarsi ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 9 aprile 2021) Sale la temperatura all’dei. Le liti sono ormai all’ordine del giorno. Che la situazione si difficile e che la collaborazione ridotta a 0 lo si è capito una volta di più ieri quando Ilary Blasi è stata costretta a intervenire in favore dei. “Cari, in 15 edizioni dideinon era mai capitato che i concorrenti non riuscissero a pescare nulla, motivo per cui è stato deciso di concedervi un insegnante di sostegno”, recita il comunicato. A cayo Cochinos è quindi arrivato Thomas, un pescatore del luogo che ha insegnato ai concorrenti a pescare con ami, lenze e reti. Sempre ieri Brando Giorgi ha radunato il gruppo per poi comunicare ai concorrenti dell’deila sua decisione dirsi ...

Advertising

giorgiobigi1 : RT @RTonyi: Nu cumpagn dic ca stai cu nat Tien mman, mo te veng a pija Pij 'a varc 'o borg Marinar A Surriento tu nun c può arrivà Fa na c… - eidos_psiche : RT @RTonyi: Nu cumpagn dic ca stai cu nat Tien mman, mo te veng a pija Pij 'a varc 'o borg Marinar A Surriento tu nun c può arrivà Fa na c… - GrainSand_Anja : RT @RTonyi: Nu cumpagn dic ca stai cu nat Tien mman, mo te veng a pija Pij 'a varc 'o borg Marinar A Surriento tu nun c può arrivà Fa na c… - RTonyi : Nu cumpagn dic ca stai cu nat Tien mman, mo te veng a pija Pij 'a varc 'o borg Marinar A Surriento tu nun c può arr… - Meri15247691 : Certo.. Parliamo di te.. Do ca@@o stai, che son le dieci e non sei ancora apparso? ?????? Ti devi riprendere dalla b.… -