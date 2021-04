Sampdoria | Ranieri | ' Napoli avversario prestigioso'

(Di venerdì 9 aprile 2021) GENOVA - "Il futuro? La società conosce il mio pensiero. Abbiamo fatto 26 punti all'andata e dobbiamo cercare di conquistarne altrettanti in questo girone di ritorno. La squadra ci deve provare. In ...

Così Claudio, ai canali ufficiali della. Dietro l'angolo c'è la sfida di domenica col Napoli ma l'attualità è il rinnovo del contratto dell'allenatore in scadenza. Una partita ...parla ai microfoni del canale ufficiale della società, il tecnico Claudioha parlato ai microfoni del canale ufficiale della società della sfida contro il Napoli ...(ANSA) - GENOVA, 09 APR - "Il futuro? La società conosce il mio pensiero. Abbiamo fatto 26 punti all'andata e dobbiamo cercare di conquistarne altrettanti in questo girone di ...Non voglio assolutissimamente che la squadra faccia come le altre Sampdoria che calano nelle ultime dieci giornate. Innanzitutto non siamo ancora salvi. Siamo in una posizione tranquilla, quella che ...