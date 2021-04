PS5 domina in UK a marzo ed è la console più venduta per il secondo mese consecutivo

(Di venerdì 9 aprile 2021) PlayStation 5 è risultata lapiùnel Regno Unito per il. La nuovadi Sony ha goduto del suopiù grande finora e ha già superato PlayStation Vita, Wii U e Dreamcast in termini di vendite nel Regno Unito. Questo si basa sui dati di GfK Entertainment. C'è stato anche un nuovo stock di Xbox Series X/S, che ha determinato un aumento delle vendite per le nuove macchine di Microsoft. Significa che per la prima volta da anni, Nintendo Switch è risultato al terzo posto. Leggi altro...

Se poi quel videogiocola competizione portandosi a casa quattro statuette, allora davvero ... con un porting per PS4 eche rende accessibile a un pubblico tutto nuovo l'esperienza ludica ...In generale l'India è un paese in cui Sony con PlayStationquasi il 90%, ma sembra che ... Il motivo della scelta è dovuto in parte alla carenza di PS4 ein territorio indiano, ma anche dai ...PlayStation 5 è risultata la console più venduta nel Regno Unito per il secondo mese consecutivo. La nuova console di Sony ha goduto del suo secondo mese più grande finora e ha già superato PlayStatio ...PS5 è la console più venduta per il secondo mese di fila in UK: ecco i dati ufficiali software e hardware del Regno Unito.. GfK Entertainment riporta i nuovi dati mensili delle vendite hardware e ...