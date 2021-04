Principe Filippo morto | accuse choc ad Harry e Meghan | “L’intervista è stata un duro colpo”

(Di venerdì 9 aprile 2021) Con la morte delsono emersi alcuni dettaglicon protagonistiMarkle. Secondo il conduttore di Fox News Brian Kilmeade, la famosa intervista con Oprah per il marito della regina Elisabetta sarebbeforte motivo di sofferenza.adMarkledi... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Sul sito ufficiale della fondazione creata dalHarry e dalla moglie Meghan Markle. Archewell, è stato pubblicato un messaggio di tributo al Duca di Edimburgo, scomparso oggi a 99 anni. 'In memoria di sua Altezza reale il Duca di Edimburgo,...Oggi, venderdì 9 aprile, è morto ilMountbatten, duca di Edimburgo, Conte di Merioneth, Barone Greenwich, exdi Grecia e Danimarca, per oltre 70 anni il silenzioso e discreto consorte della Regina. Ma chi era, ...Cerchiamo di fare un po’ di chiarezza. Cominciamo col dire che il principe, nato Filippo di Grecia e Danimarca, insieme alle quattro sorelle maggiori univa già in sé due diverse dinastie. Suo padre ...Le auto della famiglia reale inglese: dalle limousine ai fuoristrada duri e puri, ecco cosa prediligono i reali inglesi.