Pioli: “Preferisco giocare bene per ottenere la vittoria. Per ora ci manca l’ultimo passaggio” (Di venerdì 9 aprile 2021) Intervenuto in conferenza stampa, Stefano Pioli, alenatore del Milan, ha analizzato la situazione in casa rossonera in vista della partita di domani contro il Parma: “Il torneo è ancora lungo, siamo concentrati sulla partita di domani, poi pensiamo al Genoa, Sassuolo e cosi via. Non vedo paura e timori, sono voglia di giocare. Ogni allenatore e ogni squadra ha una sua identità. Giochiamo e cerchiamo di giocare bene per ottenere la vittoria, che è la cosa principale, poi ognuno ci arriva come meglio crede. Noi abbiamo il nostro modo di giocare, i nostri giocatori si sentono bene nel nostro modo di giocare”. Sul Parma: “Il campionato italiano è bello e stimolante, siamo preparati a tutto, sia a squadre che palleggiano che a quelle che ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 9 aprile 2021) Intervenuto in conferenza stampa, Stefano, alenatore del Milan, ha analizzato la situazione in casa rossonera in vista della partita di domani contro il Parma: “Il torneo è ancora lungo, siamo concentrati sulla partita di domani, poi pensiamo al Genoa, Sassuolo e cosi via. Non vedo paura e timori, sono voglia di. Ogni allenatore e ogni squadra ha una sua identità. Giochiamo e cerchiamo diperla, che è la cosa principale, poi ognuno ci arriva come meglio crede. Noi abbiamo il nostro modo di, i nostri giocatori si sentononel nostro modo di”. Sul Parma: “Il campionato italiano è bello e stimolante, siamo preparati a tutto, sia a squadre che palleggiano che a quelle che ...

Advertising

mattiamelara__ : @ilfalsonueve Beh, Fonseca è settimo in campionato. Non di certo entusiasmante. Sarà fuori dalle coppe. Inzaghi, Ga… - idvrn1899 : @EriErvinsadiku @RealMarco94 Dipende anche da quale allenatore... Tra avere Pioli in panchina (con i giusti giocato… - TeofiloSteven : @NandoPiscopo1 fantasticare è il sale di questa piattaforma Nando lo sai..più che altro un conto è dire preferisco… - FabrizioVerdi : Non so che cacchio è 'sta sommossa anti #Pioli, se devo scegliere preferisco millemila volte altri, però fatico a c… - Liguglia : Come valore assoluto io preferisco 100 volte Sarri a Pioli. Detto questo sarebbe folle andare a cambiare allenatore… -