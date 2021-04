Pietro Antonelli non tornerà più a casa, è stato folgorato da una scarica di corrente elettrica (Di venerdì 9 aprile 2021) Se ne va a soli 45 anni Pietro Antonelli. Stava lavorando per l’installazione della fibra ottica a Velletri, in Provincia di Roma. Un gravissimo incidente sul lavoro è costato la vita a Pietro Antonelli, un operaio di 45 anni, morto mentre lavorava ad alcuni scavi in Piazza Di Mario, nel Comune di Velletri. L’uomo L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di venerdì 9 aprile 2021) Se ne va a soli 45 anni. Stava lavorando per l’installazione della fibra ottica a Velletri, in Provincia di Roma. Un gravissimo incidente sul lavoro è cola vita a, un operaio di 45 anni, morto mentre lavorava ad alcuni scavi in Piazza Di Mario, nel Comune di Velletri. L’uomo L'articolo proviene da Leggilo.org.

Ultime Notizie dalla rete : Pietro Antonelli Operaio folgorato sul lavoro a Velletri: Pietro muore a 45 anni, aperta un'inchiesta Pietro Antonelli l' operaio quarantacinquenne morto folgorato a Velletri nel primo pomeriggio di ieri, mercoledì 6 aprile, mentre stava lavorando ad alcuni scavi in via Piazza Di Mario. Pietro viveva ...

Urta i cavi dell'alta tensione mentre lavora: operaio muore tragicamente La vittima è Pietro Antonelli , 45enne residente a Terracina. Secondo quanto riporta la redazione di Fanpage , l' operaio si trovava su un braccio meccanico che, per cause ancora in fase di verifica, ...

Terracina, il dolore per la morte di Pietro Antonelli LatinaCorriere Urta i cavi dell'alta tensione: morto folgorato un operaio 46enne Un uomo di 46 anni di Terracina, dipendente di una ditta di scavi, è morto oggi a Velletri folgorato mentre stava scaricando insieme ad altri operai del materiale da un camion. Il braccio meccanico av ...

Operaio folgorato autopsia sul corpo di Pietro Antonelli Si aspetta l'autopsia per celebrare il funerale di Pietro Antonelli, l'operaio di Terracina deceduto mercoledì a Velletri. La salma è a Tor Vergata a disposizione della Procura della Repubblica.

