Paura al supermercato: un "lucertolone" si arrampica sugli scaffali, scatta il fuggi fuggi generale (VIDEO) (Di venerdì 9 aprile 2021) A tu per tu con un…varano lungo quasi due metri. E' stata questa l'esperienza vissuta da alcuni clienti di un supermercato in una città della Thailandia, Nakhon Pathom per l'esattezza. Il "bestione", la cui presenza tuttavia non sarebbe insolita in quelle zone (anzi), ha fatto la sua comparsa in corsia spostandosi e arrampicandosi tra gli scaffali. Molti tra i presenti sono fuggiti via in preda ad un comprensibile panico, altri sono rimasti invece a guardare nascosti dietro al bancone. Il VIDEO, girato proprio da una delle clienti suo malgrado capitata nel momento sbagliato nel supermercato, ha fatto subito il giro del web diventando virale.

