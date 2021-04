Parma-Milan | D’Aversa | “I roossoneri hanno pochi punti deboli” | News

Advertising

Trasferta aper il, impegnato al Tardini per la 30giornata del campionato di Serie A. Gara in programma alle ore 18 di sabato 9 aprile, con i rossoneri che sono partiti con un giorno di anticipo da ..., i convocati di Pioli La sfida è in programma domani, sabato 10 aprile, alle 18 allo stadio Tardini. Ecco i convocati del, come reso noto dal club rossonero attraverso i suoi ...L’allenatore del Parma Roberto D’Aversa è intervenuto in conferenza stampa per presentare la gara di domani contro il Milan. Queste le sue parole: “Il motivo per cui sono tornato è quello di cercare ...Dopo il pareggio interno contro la Sampdoria, il Milan riparte da Parma. Domani, sabato 10 aprile 2021 alle 18.00 c'è in programma, al Tardini, il match contro il Parma.