(Di venerdì 9 aprile 2021) Il macao Pager riesce apensando di muovere la bacchetta del gioco, quindi senza usare le mani. Merito del chip wireless N1 Link, che in futuro potrebbe aiutare le persone disabili o paralizzate a riottenere alcune abilità motorie....

Advertising

zazoomblog : Neuralink di Elon Musk ha permesso a una scimmia di giocare a Pong con il pensiero - #Neuralink #permesso #scimmia… - Digital_Day : Fantascienza pura, eppure l'esperimento di Neuralink sembrerebbe essere realtà. - EmanueleDri : 'Elon Musk, un pazzo furioso' cit. #Neuralink #SciFiFri - PaoloMancini30 : @neuralink @POW3R_GC @OfficialDeluxx il caro vecchio Elon ne ha fatta un'altra...???? - PaoloMancini30 : Nononono non ci voglio credere, ci é riuscito davvero, Elon probabilmente é il personaggio più importante della sto… -

Ultime Notizie dalla rete : Neuralink Elon

Quella pubblicata online in queste ore potrebbe essere la dimostrazione più lampante delle potenzialità di, l'azienda diMusk impegnata a realizzare chip che permettano di comunicare con le macchine e computer usando soltanto il pensiero. Poche settimane fa il gruppo aveva anticipato di ...Musk l'aveva detto che nei laboratori dic'era una scimmia che giocava ai videogiochi , usando "il pensiero" per divertirsi con una "versione cerebrale di Pong". Non mentiva. Con un ...Neuralink, la società di Elon Musk di neurotecnologie, ha mostrato il video di un macaco che gioca a Pong senza usare le mani, servendosi invece di un’interfaccia corticale wireless impiantata nel suo ...Neuralink ha battezzato la tecnologia BMI o Brain-Machine Interface ... La mente dietro il progetto è quella di Elon Musk, lo stesso visionario che vuol portare il genere umano su Marte nonché la ...