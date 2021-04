Morto il rapper DMX, aveva 50 anni (Di venerdì 9 aprile 2021) DMX, uno dei rapper più popolari degli anni Novanta, si spegne nella giornata di venerdì 9 aprile all’età di 50 anni. A darne la notizia è la famiglia attraverso una nota stampa che informa che Earl Simmons, questo il suo vero nome, è morto al White Plains Hospital dove era ricoverato da alcuni giorni. «Earl era un guerriero che ha combattuto fino alla fine. Amava la sua famiglia con tutto il cuore e apprezziamo il tempo che abbiamo passato con lui. La musica di Earl ha ispirato innumerevoli fan in tutto il mondo e la sua eredità iconica vivrà per sempre. Apprezziamo tutto l’amore e il supporto durante questo periodo incredibilmente difficile. Per favore, rispettate la nostra privacy mentre piangiamo la perdita di nostro fratello, padre e zio, dell’uomo che il mondo conosceva come DMX» chiosa la nota. Leggi su vanityfair (Di venerdì 9 aprile 2021) DMX, uno dei rapper più popolari degli anni Novanta, si spegne nella giornata di venerdì 9 aprile all’età di 50 anni. A darne la notizia è la famiglia attraverso una nota stampa che informa che Earl Simmons, questo il suo vero nome, è morto al White Plains Hospital dove era ricoverato da alcuni giorni. «Earl era un guerriero che ha combattuto fino alla fine. Amava la sua famiglia con tutto il cuore e apprezziamo il tempo che abbiamo passato con lui. La musica di Earl ha ispirato innumerevoli fan in tutto il mondo e la sua eredità iconica vivrà per sempre. Apprezziamo tutto l’amore e il supporto durante questo periodo incredibilmente difficile. Per favore, rispettate la nostra privacy mentre piangiamo la perdita di nostro fratello, padre e zio, dell’uomo che il mondo conosceva come DMX» chiosa la nota.

Advertising

repubblica : Morto il rapper Dmx, era stato ricoverato dopo un'overdose - ilpost : È morto a 50 anni il rapper americano DMX - Agenzia_Ansa : DMX non ce l'ha fatta. Il rapper è morto a 50 anni dopo essere stato ricoverato lo scorso 2 aprile a New York per u… - ciccionocera00s : RT @repubblica: Morto il rapper Dmx, era stato ricoverato dopo un'overdose - mister_ricci : #UltimOra #DMX non ce l'ha fatta. Il rapper è morto a 50 anni dopo essere stato ricoverato lo scorso 2 aprile a… -