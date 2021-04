Minimum tax, massima difficoltà. Le due anime del progetto Yellen (Di venerdì 9 aprile 2021) Le due anime della minimun tax. L’operazione messa in cantiere dal G20, amplificata dall’Ocse e frutto dell’input del segretario al Tesoro Usa, Janet Yellen, nasconde in realtà una variante, anche se il ceppo è sempre quello: un riassetto fiscale su scala globale, il cui perno è la tassazione standard sui profitti delle multinazionali, a cominciare da quelle del web. A monte dell’operazione fiscale nata per porre fine al regno dei paradisi fiscali e finanziare i piani pandemici allestiti dai governi mondiali, ci sono infatti due anime, diverse ma collegate. Partendo dalla prima, tutto ruota intorno al concetto di presenza economica di un’azienda in un determinato Paese. In particolare con la Minimum tax si punta a modificare le norme sull’allocazione dei profitti da parte di una multinazionale, andando a creare un ... Leggi su formiche (Di venerdì 9 aprile 2021) Le duedella minimun tax. L’operazione messa in cantiere dal G20, amplificata dall’Ocse e frutto dell’input del segretario al Tesoro Usa, Janet, nasconde in realtà una variante, anche se il ceppo è sempre quello: un riassetto fiscale su scala globale, il cui perno è la tassazione standard sui profitti delle multinazionali, a cominciare da quelle del web. A monte dell’operazione fiscale nata per porre fine al regno dei paradisi fiscali e finanziare i piani pandemici allestiti dai governi mondiali, ci sono infatti due, diverse ma collegate. Partendo dalla prima, tutto ruota intorno al concetto di presenza economica di un’azienda in un determinato Paese. In particolare con latax si punta a modificare le norme sull’allocazione dei profitti da parte di una multinazionale, andando a creare un ...

