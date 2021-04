Michela Murgia ossessionata dalle divise: “Mettendo un generale alle vaccinazioni Draghi ci mette in riga” (Di venerdì 9 aprile 2021) Roma, 9 apr – Michela Murgia: il solo nome evoca polemiche sterili e chiassose. Questo lei lo sa e infatti dopo le critiche ricevute un po’ da tutte le parti relativamente alle sue opinioni sulla presenza “scenica” del generale Figliuolo proferita a DiMartedì torna sull’argomento per buttare nuova benzina sul fuoco e riscoprirsi libertaria in questo Stato militarizzato. Michela Murgia e i problemi con la divisa Due sere fa Michela Murgia era ospite di Giovanni Floris e parlando del generale Paolo Figliuolo, nomnato da Drarghi commissario straordinario del piano vaccinale, ha detto che «gli unici uomini che ho visto in divisa davanti alle telecamere che non fossero poliziotti che stavano dichiarando un arresto ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 9 aprile 2021) Roma, 9 apr –: il solo nome evoca polemiche sterili e chiassose. Questo lei lo sa e infatti dopo le critiche ricevute un po’ da tutte le parti relativamentesue opinioni sulla presenza “scenica” delFigliuolo proferita a DiMartedì torna sull’argomento per buttare nuova benzina sul fuoco e riscoprirsi libertaria in questo Stato militarizzato.e i problemi con la divisa Due sere faera ospite di Giovanni Floris e parlando delPaolo Figliuolo, nomnato da Drarghi commissario straordinario del piano vaccinale, ha detto che «gli unici uomini che ho visto in divisa davantitelecamere che non fossero poliziotti che stavano dichiarando un arresto ...

Advertising

espressonline : Perché Michela Murgia ha ragione sul generale Figliuolo. Di @bravimabasta - LegaSalvini : Lezione di Rita dalla Chiesa a Michela Murgia. - LegaSalvini : ?? MICHELA MURGIA: 'FIGLIUOLO? QUANDO VEDO UN UOMO IN DIVISA MI SPAVENTO SEMPRE'. - annalisapanello : RT @riccardomonet: L'Italia non si risolleverà mai finché ci sarà gente che darà retta ai penosi ragionamenti raso-terra dei vari Travaglio… - Romina89256746 : RT @marcotravaglio: MA CON CHI CE L'HA? Diversamente da Michela Murgia, che ne è spaventata, devo confessare che a me il Comm. Str. Gen. C.… -