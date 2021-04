Massimo Ranieri | conoscete la storia della figlia Cristiana? Davvero commovente

Advertising

oblivale_void : Scommetto che per la sorpresa a Serena c'è Massimo Ranieri, visto che lui ha messo una foto su Instagram poco fa #canzonesegreta - AntoniettaRauso : @httpjadx Io mi sto già preparando al lancio della bottiglia con tanto di Massimo Ranieri in sottofondo ?? - ANNAQuercia : la differenza -gianna nannini e massimo ranieri - massimo_avv : RT @4everAnnina: Il numero due dell'Oms Ranieri Guerra è indagato a Bergamo - sportface2016 : #SampdoriaNapoli , #Ranieri : 'Avversario di grande prestigio, voglio il massimo da tutti' -

Ultime Notizie dalla rete : Massimo Ranieri

Il Sussidiario.net

Una partita ancora aperta anche se in mattinata il presidenteFerrero lo aveva blindato ("e Quagliarella non si toccano"). Ma a questo il tecnico pare non pensare e chiede ai suoi di ...Rastelli deve rinunciare all'ex di turno Tomovic, appiedato dal giudice sportivo, ma ... SPAL (3 - 5 - 1 - 1): Berisha; Sernicola, Okoli,; Dickmann, Segre, Esposito, Mora, Sala; Valoti; ...Massimo Ranieri, il celebre cantante italiano, ha una figlia. Ma sapete la storia che si cela dietro Cristiana? Scopriamola insieme.Ranieri Guerra, direttore vicario dell'Oms ... Non sprechiamo questa grande opportunità, osserviamo tutte le regole che consentono di tenere sotto controllo la diffusione del virus.