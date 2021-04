Luciano Floridi | Serve un' Intelligenza Artificiale green per salvare l' ambiente

(Di venerdì 9 aprile 2021) Parliamo ancora dicome di qualcosa che entrerà prima o poi nelle nostre vite. Eppure l’è già parte integrante della nostra quotidianità. Se usiamo Netflix per vedere una serie tv, Amazon per fare degli acquisti, un qualsiasi motore di ricerca. Quando parliamo ad Alexa per regolare l’intensità della luce, quando programmiamo e regoliamo il riscaldamento, perfino se scattiamo una foto con il cellulare, usiamo applicazioni di. Ma questa può essere anche un mezzo molto efficace per ridurre l’impatto ambientale. Ne abbiamo parlato con, una delle voci più autorevoli della Filosofia contemporanea, professore ordinario di Filosofia ed Etica dell’informazione ...

... inesorabilmente vivranno sempre di più online o, forse, per dirla con la parola coniata da, già vivono onlife , ora arriva l'annuncio di Twitch che non possiamo lasciarci scivolare ...Tra questi Lujo Bauer , docente dell'Istituto per la ricerca software della Carnegie Mellon University e, professore di Sociologia della comunicazione presso l'Università di Bologna, ...Il direttore del Digital Ethics Lab illustra lo studio "The Ai Gambit", una valutazione costi-benefici sull'impatto ambientale del machine learning. "13 raccomandazioni per arrivare a un’Europa Green ...Moltissimi gli spunti anche sul tema della cittadinanza digitale, con l’apporto di relatori quali Luciano Floridi, Paolo Benanti, Massimo Gaggi e Diego Piacentini e riflessioni su trasformazione ...