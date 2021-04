Advertising

sportli26181512 : #Liga: Vavro autogol, ma l'#Huesca vince e sorpassa l'#Elche: L'autorete dello slovacco in prestito della Lazio vie… - ForzaLazio__ : Secondo quanto riporta #DeportesCope, l’#Huesca in caso di permanenza nella #Liga, sarebbe disponibile a riscattare… - Daniele20052013 : Lazio, l'Huesca vuole trattenere un difensore. Ma... -

Ultime Notizie dalla rete : Liga Vavro

Corriere dello Sport.it

... Colpaccio dell' Huesca che vince lo scontro diretto con l'Elche per 3 - 1 nel 30° turno della...la sfortunata deviazione nella propria porta dello slovacco in prestito dalla Lazio Denische ...Il match Barcellona - Huesca , valido per la ventisettesima giornata della2020/21 , si gioca lunedì 15 marzo alle ore 21 a porte chiuse nel Camp Nou di Barcellona. Dopo ... Pulido, Siovas,; ...Nell'anticipo della trentesima giornata di Liga 2020/2021, l'Huesca fa suo il delicato scontro salvezza contro l'Elche. 3-1 il punteggio.Sandro e Mir (doppietta) regalano lo scontro diretto agli azulgrana, ora a +1 dalla zona retrocessione, nonostante l'autorete dell'ex Lazio ...