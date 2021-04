L'ex capo politico dei 5 Stelle parla del futuro della piattaforma Rousseau (Di venerdì 9 aprile 2021) "Se continueremo ad usare Rousseau? la risposta non può essere sì o no" Le parole di Vito Crimi ai deputati del Movimento 5 Stelle. Movimento 5 Stelle, Vito Crimi: “Non so se continueremo ad usare Rousseau” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 9 aprile 2021) "Se continueremo ad usare? la risposta non può essere sì o no" Le parole di Vito Crimi ai deputati del Movimento 5. Movimento 5, Vito Crimi: “Non so se continueremo ad usare” su Notizie.it.

Advertising

FedericoDinca : Sicuramente ci saranno dei passaggi statutari ma per noi @GiuseppeConteIT è già il nuovo capo politico del… - TobrukBruno : @CarloCalenda Ma perché mettere in mezzo il nome del Movimento? La partita è con Beppe Grillo, capo unico e padrone… - carlo_mari1 : RT @gloquenzi: Io continuo a non capire: ci sarà un momento in cui Giuseppe Conte verrà eletto/nominato formalmente segretario/capo politic… - la_frig : RT @nieddupierpaolo: Ma davvero qualcuno pensa che sia una mossa da fine politico chiamare dittatore un Capo di Stato eletto ? ?? #Draghi - fghiosso : RT @nieddupierpaolo: Ma davvero qualcuno pensa che sia una mossa da fine politico chiamare dittatore un Capo di Stato eletto ? ?? #Draghi -