Le maggiori aziende blockchain si uniscono al Crypto Climate Accord (Di venerdì 9 aprile 2021) L'Accordo è incentrato sulla decarbonizzazione dell'industria delle criptovalute e ha come obiettivo rendere le blockchain 100% verdi entro il 2025. L'impatto ambientale per molti è un fattore cruciale quando si tratta di adottare le criptovalute. Una ricerca dell'Università di Cambridge stima infatti che bitcoin da solo consuma quasi 140 TWh di elettricità annuali, che equivalgono alla quantità di energia consumata da Svezia o Ucraina. Le criptovalute non devono necessariamente essere un male per l'ambiente, tanto che molte persone e aziende del settore esplorano modalità per ridurre la loro impronta ecologica. Questo è il motivo per cui è stato formato il Crypto Climate Accord. Il Crypto Climate Accord è stato presentato ieri, a ...

