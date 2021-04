L’app FlixOnline su Android per vedere Netflix gratis (in realtà è un virus) (Di venerdì 9 aprile 2021) Era presente, fino alla segnalazione arrivata direttamente a Google tramite la società di cybersicurezza Check Point Research, nel Play Store. Si chiamava FlixOnline e prometteva cose mirabolanti, come – ad esempio – l’accesso al catalogo di Netflix in maniera gratuita. Lo faceva nella maniera più subdola, presentandosi come app rispettabile (e del resto – da utente medio – perché dovrei dubitare di un’applicazione presente nello store ufficiale di Android?) e utilizzando persino un logo di Netflix scimmiottato. Il tutto senza che Android avesse fatto molto per impedirle di pubblicizzare il suo prodotto. LEGGI ANCHE > Il virus più sofisticato di sempre vuole aggiornare il vostro Android, non permetteteglielo FlixOnline è il virus ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 9 aprile 2021) Era presente, fino alla segnalazione arrivata direttamente a Google tramite la società di cybersicurezza Check Point Research, nel Play Store. Si chiamavae prometteva cose mirabolanti, come – ad esempio – l’accesso al catalogo diin maniera gratuita. Lo faceva nella maniera più subdola, presentandosi come app rispettabile (e del resto – da utente medio – perché dovrei dubitare di un’applicazione presente nello store ufficiale di?) e utilizzando persino un logo discimmiottato. Il tutto senza cheavesse fatto molto per impedirle di pubblicizzare il suo prodotto. LEGGI ANCHE > Ilpiù sofisticato di sempre vuole aggiornare il vostro, non permetteteglieloè il...

