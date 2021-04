Khloe Kardashian | la nonna pubblica per sbaglio una sua foto non ritoccata | lei la fa rimuovere dal web ma resta su Twitter

(Di venerdì 9 aprile 2021) Tra le centinaia dipatinate, perfette, sul profilo dine è spuntata finalmente una naturale. Nello scatto in questione la sorella di Kim appare in bikini, senza trucco e con un corpo decisamente più naturale rispetto a quello che abbiamo visto in altre sue immagini. Sembra però che are lasia stata ladi, mandando nel panico la nipote, che ha subito sguinzagliato gli avvocati, che hanno fattolo scatto da siti e profili Instagram.è stata molto criticata per la sua decisione e così ieri ha rotto il silenzio ed ha spiegato perché vuole che quell’immagine non appaia mai più sul web. “E’ unabellissima. Ma come persona che ...

Una foto senza filtri e senza ritocchi postata per sbaglio da una sua assistente ha mandato su tutte le furie. Nello scatto incriminato appare in bikini, struccata, con i fianchi morbidi e il ventre rilassato: un'immagine che all'influencer non ha fatto piacere fosse condivisa, perciò ha ..., la foto (senza ritocchi) che l'ha fatta arrabbiareappare sui social al naturale in una foto non ufficiale. Senza trucco e senza Photoshop, con le forme curvy ...Amate sperimentare nuove forme e colori per la vostra manicure? In questo caso, il vostro riferimento per eccellenza non può che essere lei, Khloé Kardashian. La terza delle sorelle Kardashian adora ...Una foto senza filtri e senza ritocchi postata per sbaglio da una sua assistente ha mandato su tutte le furie Khloe Kardashian. Nello scatto incriminato appare in bikini, struccata, con i fianchi ...