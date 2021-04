Johnson & Johnson, 4 trombosi negli Usa e malori per 18 pazienti. Ema avvia la revisione (Di venerdì 9 aprile 2021) Sospese le vaccinazioni Johnson & Johnson nella Carolina del Nord negli Stati Uniti, dopo che 18 persone hanno avuto «reazioni avverse» e quattro sono state ricoverate in... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 9 aprile 2021) Sospese le vaccinazioninella Carolina del NordStati Uniti, dopo che 18 persone hanno avuto «reazioni avverse» e quattro sono state ricoverate in...

