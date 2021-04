Isola dei Famosi, Brando Giorgi come in Cast Away: il motivo della scelta (Di venerdì 9 aprile 2021) Sale di nuovo la tensione tra i naufraghi dell’Isola dei Famosi di Playa Reunion, Brando Giorgi decide l’Isolamento dal gruppo per continuare la competizione in solitudine In attesa dell’ottavo live dell’Isola dei Famosi, quello che lunedì 12 aprile deciderà chi tra Andrea Cerioli e Drusilla Gucci dovrà lasciare Playa Reunion, sale la tensione tra i naufraghi. Ad accendere la miccia la clamorosa decisione di Brando Giorgi, tornato sull’Isola principale dopo la dura esperienza post eliminazione a Parasite Island, di rompere in maniera netta e definitiva con il gruppo per vivere un’esperienza alla Cast Away. Solo contro tutti. Una decisione inattesa, imprevista ma che ... Leggi su ck12 (Di venerdì 9 aprile 2021) Sale di nuovo la tensione tra i naufraghi dell’deidi Playa Reunion,decide l’mento dal gruppo per continuare la competizione in solitudine In attesa dell’ottavo live dell’dei, quello che lunedì 12 aprile deciderà chi tra Andrea Cerioli e Drusilla Gucci dovrà lasciare Playa Reunion, sale la tensione tra i naufraghi. Ad accendere la miccia la clamorosa decisione di, tornato sull’principale dopo la dura esperienza post eliminazione a Parasite Island, di rompere in maniera netta e definitiva con il gruppo per vivere un’esperienza alla. Solo contro tutti. Una decisione inattesa, imprevista ma che ...

