Isola dei Famosi 2021 | la redazione invia un comunicato

Leggi su anticipazionitv

(Di venerdì 9 aprile 2021) Ilary Blasi (per la gioia degli autori) sul finire della scorsa puntata de L’dei, ha cercato di spronare i naufraghi a fare di più per la sopravvivenza urlandogli contro “siete delle pippe al sugo”. L’incitazione della conduttrice, però, pare che non sia servita a molto, in quanto, in ben 15 anni di reality, gli autori hanno dovuto mandare unai naufraghi. IlUn’incitazione, quella fatta da Ilary Blasi, che non ha avuto grandi risultati, dato che nei giorni a seguire nessun naufrago ha saputo far di meglio portando a casa un bottino di pesci. Per questo motivo, per la prima volta nella storia del reality de L’dei, gli autori della trasmissione hanno deciso dire ai concorrenti un insegnante di sostegno. “Cari ...