“Informazioni sbagliate | maleducazione | caos | io | vulnerabile | nella giungla dei vaccini”

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 9 aprile 2021) Una giornata difficile per i familiari di persone con disabilità in quel di Bergamo. Dopo le tante segnalazioni di cui abbiamo parlato questa mattina, arriva in redazione, da Stezzano, una lettera molto dettagliata che la dice lunga sulla disorganizzazione sul fronteanti Covid. Vi scrivo per raccontarvi la surreale esperienza vissuta oggi in occasione della vaccinazione contro il Covid. Questa mia mail è dettata dalla consapevolezza che noi cittadini siamo in balia di decisioni prese dall’alto che cambiano in modo repentino. Vi scrivo in preda a una grande frustrazione (mista a rabbia e rassegnazione) generata dapubblicate su portali istituzionali che vanno a scontrarsi con la realtà dei centri vaccinali, dove mancano ie dove chi ha diritto di essere vaccinato, viene malamente respinto, manco fosse un ...