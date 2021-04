Iliad installa nuovi corner in 50 punti vendita Unieuro in tutta Italia (Di venerdì 9 aprile 2021) Iliad e Unieuro continuano la propria collaborazione annunciando l'installazione di nuovi corner Iliad in 50 punti vendita Unieuro in Italia. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di venerdì 9 aprile 2021)continuano la propria collaborazione annunciando l'zione diin 50in. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Ultime Notizie dalla rete : Iliad installa Iliad installa nuovi corner in 50 punti vendita Unieuro in tutta Italia TuttoAndroid.net Unieuro: Iliad diventa primo azionista con una quota del 12% Iliad ha acquisito, con un investimento di circa 53 milioni di euro, una partecipazione pari a circa il 12% del capitale di Unieuro, diventandone così il primo azionista. L'1,9% della quota è stata so ...

