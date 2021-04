Il Covid-19 continua a mietere vittime Rezza | ancora critica situazione aree mediche

Leggi su ilfogliettone

(Di venerdì 9 aprile 2021) Nelle ultime 24 ore, secondo il bollettino quotidiano del ministero della Salute, sono stati registrati 18.938 nuovi casi di Sars-Cov-2 e 718 decessi, cifra che comprende perònon segnalate prima dalla Regione Siciliana. A chiarirlo è il direttore della prevenzione del ministero della Salute, Gianni: "Il numero dei decessi da ieri non è 718, ma 460 perché la regione Sicilia ha conteggiato oggi dei casi" precedenti. I tamponi effettuati nella giornata sono stati 362.973, per un tasso di positività del 5,2% (ieri era stato 4,7%).Sale anche il numero dei guariti: sono 26.175 oggi contro i 20.229 di ieri. Il totale ammonta ora a 26.175 fra guariti e dimessi dopo essere stati positivi al-19. Sono 3.603 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 60 in meno rispetto a ieri nel saldo giornaliero tra entrate e uscite, ...